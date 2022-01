Zatím vůbec ne, je to celý dost divný, protože od víkendu trénujeme v pár lidech a nejvíc se řeší, komu jak vycházejí testy. Žijeme v hodně zvláštní době a nikdo pořádně neví, co bude. Snad se veškeré správné natěšení na vrcholnou akci dostaví po příletu do Číny. Až se dostaneme do olympijské vesnice, budeme mít nějaký společný trénink a začneme se soustředit jen na hokej.