"Nejsou to jen věci, ale také vzpomínky na každé olympijské hry," řekl. "Když je vidím, vybaví se mi nádherné okamžiky. Třeba zahajovací a závěrečný ceremoniál, sportovci a všechny krásné věci týkající se olympijských her," dodal.

Pětatřicetiletý superfanoušek začal sbírat suvenýry během olympijských her v Sydney v roce 2000. Zatím za ně utratil asi 500.000 jüanů (asi 1,7 milionu korun) a vše, co se eventuálně poškodí při přepravě do Číny, s láskou restauruje.