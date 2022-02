V odpovědi na dotaz jednoho z fanoušků, jak vypadá ubytování v pekingské olympijské vesnici, 27letá olympionička uvedla: "Z téhle otázky jsem hrozně nadšená, protože se s vámi chci podělit o něco neuvěřitelného. Nejenže tu nemáme kartonové postele, ale vypadá to, jako by si organizátoři řekli: 'Jak bychom mohli naprosto trumfnout Tokio?'"

Rodačka z Baltimoru pak předvedla dálkové ovládání, kterým si může nastavit postel do co nejpohodlnější polohy. A aby soli vetřené do ran tokijských olympioniků nebylo málo, natočila se ještě, jak se tulí pod měkké pokrývky. "Teď mám postel v neutrální spací poloze. Je to fenomenální," dodala blaženě.