Místo mnohahodinového čekání jako vloni v Tokiu tentokrát zamíří účastnici her do speciálních místností přímo v olympijské vesnici. „Ale bylo nás málo, výzva bude, až přiletí velká letadla, po nás má přistát rakouské s větší výpravou,“ vyhlíží Doktor páteční provoz na hlavním pekingském letišti.

Doktorův tým rozdělený do tří olympijských vesnici zatím za přísných hygienických podmínek chystá podmínky pro sportovce.

„Máme místní asistenty, kteří nosí štíty a respirátory, ani tu nesmějí jíst a pít, na to mají speciální místa. Ale některé věci nesmí, třeba postele neřeší. Takže s kolegyní přehazujeme matrace a povlíkáme, v horské vesnici Čang-ťia-kchou ale nechtějí chodit vůbec do pokojů, to může být problém,“ tuší Doktor.