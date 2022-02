Peking (od našeho zpravodaje) – Další závod čekal Martinu Dubovskou za cílem, kdy si potřebovala rychle sbalit a vyrazit zpět do Evropy. „Už teď nestíhám," usmívala se rodačka z Třince.

V prvním jsem byla zklamaná z jízdy, ta byla hrozná. Nebyla jsem tak aktivní, jak jsme s trenérem chtěli. V půlce jsem nějak vytuhla a vůbec to nebylo ono. Ve druhém jsem se snažila být aktivnější a jelo se mi asi stokrát lépe, škoda chyby v závěru. Musím zapracovat na tom, abych chyby nedělala a jezdila víc na risk, protože holky jezdí neskutečně a mám co dělat, abych s nimi mohla bojovat.

Já právě vůbec nebyla nervózní. Až tak deset minut před startem, jak to má být. Jen jsem na trati vytuhla, ztvrdly mi nohy a nemohla jsem jet aktivně. Ale před tím druhým jsem si říkala: Přece vydržíš padesát sekund...

Věděla jsem, že to bude trochu jiné. Trenér (Andrej Prevuzňák) je zároveň servisák a stoprocentně mu věřím, že lyže budou na závod perfektně připravené. Ale nebylo moc příjemné, když mi to na trénincích nešlo, takže musím být za třinácté místo ráda.

Ano, chtěla jsme vidět, jak to dopadne. A jsem za Petru moc šťastná, že se jí povedlo vyhrát, to je neskutečné. Asi každý po prvním kole viděl, že to bude neskutečně těžké, ale Petra je šampionka a dokázala, že je nejlepší.