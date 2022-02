Na jednu stranu to není ani chutné, ale je i cítit, že ať si vyberu cokoliv z nabídky, tak se z toho nemůžu najíst. Cítím, že jsem energeticky vysátý a jídlo mi energii nedodá. Chybí mi plnohodnotná strava. Je to umělé, divné...

To ne, já se ho nechtěl držet. Jel jsem jako bych ho vůbec nevnímal a že tam není, protože nejsem v dobrém rozpoložení. Kdybych se ho snažil držet, nedopadlo by to dobře. Takhle se mi aspoň povedlo držet tempo pod kontrolou, malinko do závěru zrychlit a udělat malý náskok na Japonce.