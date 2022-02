Slovenský tým vstoupil do zápasu více než slibně. Hned v úvodních sekundách se prosadil do zakončení Hrivík, jenž bekhendem poslal puk zblízka vedle branky. Na druhé straně skončila teč Pakarinena na brankové konstrukci. Do vedení ale šli Slováci. Po nevyužité příležitosti Rosandiče přišla akce Romana, kterou dorážkou zblízka završil Slafkovský, poté co dokázal z hrany brankoviště překonat gólmana Säteriho.