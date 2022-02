„Nechceme panikařit po jednom prohraném zápase. Výkon nebyl tak špatný. Zklamala nás koncovka, což mixováním formací nezlepším. Na druhou stranu by to mohlo vyvolat paniku v týmu, že se všechno mění po prvním prohraném zápase. Kdyby to bylo po hrubě nepovedeném zápase, důvod by to určitě byl," vysvětloval Pešán své rozhodnutí.

V obraně zůstane pospolu pár jen pár Knot, Klok. Jen na tribunu znovu půjde D. Musil, jako sedmý bek bude připraven Sklenička. Do hry tak poprvé zasáhne Vojtěch Mozík. Trenéři obranné dvojky namíchali tak, aby spolu vždy hráli levák s pravákem.

„Při rozehrávce jsme proti Dánům byli trošičku nervózní a pevně věřím, že i návrat k obranné dvojici Šulák-Mozík by trochu mohl zklidnit naše obranné řady a zlepšit rozehrávku," slibuje si trenér od chystané změny.

Čtvrteční trénink, kdy měli Češi k dispozici led tréninkové haly na hodinu, se nakonec zkrátil jen na 30 minut. A to proto, že Pešán si na ochozu všiml dvou špiónů ze švýcarského týmu. A tak upustil od svého původního záměru ladit přesilovky.

„Chtěli jsme si vyzkoušet pár věcí, jenže na trénink dorazili švýcarští videokoučové, kteří si do svých zařízení dělali poznámky. Nechtěli jsme jim naservírovat naši možnou změnu v přesilovce jako na podnose. Nemyslím změnu jmenovitou, ale změnu hry. Připravili jsme se na to na mítinku před tréninkem a hráči si to schovají až na zápas," vysvětloval Pešán s tím, že on žádného zvěda na trénink pátečního soupeře neposílal.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Roman Červenka a Matěj Stránský.Foto : Petr David Josek, ČTK/AP

„Celý den jsme koukali na jejich zápasy a nechtěli jsme sledovat jejich trénink. Dokonce si myslím, že probíhal v dobé našeho mítinku v kabině," uvedl.

Je mu však jasné, že oproti fiasku s Dánskem musí český tým hru v početní převaze dramaticky zlepšit. Chce to zrychlit a hlavně překvapit rychlou zacloněnou střelou. Byli jsme moc čitelní, hra v přesilovkách byla taková upatlaná, pomalá," ví Pešán.

A věří, že ha výběru Helvétského kříže bude jeho svěřencům sedět víc než obranný val Dánů. „Bude to úplně jiný zápas. Švýcaři hrají velmi podobným stylem jako my, agresivně forčekují a vyznávají hokej nahoru dolů. Myslím, že by nám to mohlo vyhovovat daleko víc než proti sumo obraně, kterou praktikovalo Dánsko," uzavřel Pešán.