Závod s hromadným startem se měl v sobotu původně běžet na 50 kilometrů, ale kvůli velkému mrazu a ledovému větru byl zkrácen a o hodinu odložen. Lindholmovi to však moc nepomohlo. "Hádejte, která část těla mi omrzla," řekl finským médiím.

"Byl to jeden z nejhorších závodů, co jsem běžel. Byl to jenom boj," uvedl Lindholm, který už měl podobné problémy s jednou nejcitlivějších částí mužského těla loni v Ruce. Stejně jako tehdy si i nyní musel penis ohřát pomocí topících sáčků.