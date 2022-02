PEKING (Od našeho zpravodaje) - Adam Fellner tak v duchu děkoval organizátorům, že sáhli ke zkrácení tratě na 30 kilometrů.

Počasí se začalo zhoršovat už pátek večer, kdy začalo silně foukat a pocitová teplota letěla dolů. Dalo se v takové situaci na dnešní závod vůbec těšit?

Musím říct, že jsem v noci skoro ani nespal. Byl jsem nervózní, vystresovaný, měl jsem z toho celkem strach. Bylo to těžké, i když jsme vlastně po skiatlonu věděli, do čeho jdeme. To byly ale daleko příjemnější podmínky. Jsem rád, že to máme za sebou.

Dnes jste se museli vyrovnat s nejtěžšími podmínkami během celých her, ne?

Takhle tady asi za celé ty tři týdny nebylo. Vítr byl hodně nepříjemný, místy byly z čerstvého sněhu normálně nafoukané závěje. A když místy fouklo proti, tak máte pocit, že stojíte. Odjetá třicítka v takových podmínkách se určitě počítá.

Mráz tolik nevadil?

Ten mi nepřišel tak hrozný. Mínus šestnáct jde, i když vítr samozřejmě pocitovou teplotu snižuje. Pořádně jsem ale promrzl až v cíli.

Byl jste rád, když přišla zpráva, že pojedete o dvacet kilometrů méně?

Vím, že někteří kluci by raději jeli celou padesátku. Brit Musgrave si na instagramu stěžoval, že to zkrátili. Já jsem za to byl upřímně rád. I tak jsem měl celé poslední kolo hroznou krizi. Zůstal jsem tam sám, snažil jsem se bojovat, ale už nebylo z čeho brát. Jak je tady strašně přemrzlý sníh, tak lyže vůbec neodjíždí. Žádný pár lyží na tomhle vyloženě nejede.

Výsledek tedy hodnotíte jak?

Horší průměr, bohužel. Chtěl jsme bojovat o třicítku, ta ale byla bohužel daleko. Musím přiznat, že jsem na to dneska neměl.

Nakonec nedošlo na souboj Rusa Bolšunova s Norem Klaebem, který po nočních střevních potížích závod nedokončil. Co říkáte na suverénní triumf Bolšunova a jeho třetí zlato?

Zdejší tratě i to počasí je neskutečně spravedlivé na čistý výkon jedince. Člověk se tady moc neschová, kopce jsou dlouhé a když na to někdo má, tak ujede. Jako Bolšunov, nebo Niskanen.

Hrálo na zdejších náročných tratích i mentální naladění?