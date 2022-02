Do závodu přitom šel prakticky z karantény a z jedenáctého místa po skoku. "Poslední dny byly docela na hlavu, ale cítil jsem se dnes opravdu dobře," pochvaloval si pětadvacetiletý Geiger. "Nikdy se nesmíte vzdávat. Nevím, jak to vlastně funguje, ale je to neuvěřitelné," dodal německý sdruženář, jenž měl na startu běžecké části ztrátu 1:26 minuty. Těsně za ním finišoval Nor Jörgen Grabaak, bronz získal Greiderer. Naopak unavený Rydzek projel cílem s více než dvacetisekundovou ztrátou až pátý.