GLOSA: Pešán a spol. v nejistotě. Bude olympiáda s nejlepšími, či jen turnaj „odpadlíků“?

Však i kouč hokejové reprezentace Filip Pešán zcela vážně přiznává: „Až do 10. ledna musíme pracovat s variantou neúčasti hráčů NHL." Do zmíněného data totiž vedení zámořské soutěže může ještě kvůli zhoršující se pandemické situaci beztrestně zatrhnout hokejistům z NHL „výlet" do Pekingu. V tom případě by se rázem nominace dělaly z evropského zbytku, čímž by hokejové velmoci poslaly do Číny céčkové či déčkové - a v případě severoamerických celků ještě horší - výběry.

Ten český by se pak podle Pešána v mnohém podobal celku, který se už příští týden představí na ruském turnaji Channel One Cup.

Jak je ale reálné, že NHL skutečně z obav ze všech možných covidových variant cukne?

Pešán netuší, generální manažer Petr Nedvěd, jenž je momentálně v Americe na inspekční cestě po NHL, pak začátkem týdne pro deník Sport uvedl, že olympiádě bez hráčů z elitní soutěže dává jen jedno procento.

Tedy, že je v podstatě tutovka, že nás po osmi letech zase čeká grandiózní olympijský turnaj.

Nicméně i Kanada si už připravila záložní variantu, a tak moc a moc stála o účast na Channel One Cupu, aby si tu otestovala svůj "evropský" výběr. A jestli pandemie svět včetně českých hokejových bossů něco naučila, tak že se procentuální prognózy dokáží velmi rychle měnit a slovy V+W „nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdo nikdy neví, co se může státi".

Živé diskuze vedou i krajané v NHL, protože pořád tu straší mnoho proměnných - třeba když by byl hráč v Pekingu pozitivně testován, musí zůstat v izolaci a pak se sám za své náklady vrátit coby opozdilec zpět. Všelijak vypadá i přímý let těch největších es z Utkání hvězd v Las Vegas, které se koná jen těsně před olympiádou. Pokud by totiž někdo na palubě speciálu byl pozitivní, pošle rovněž ostatní sledované frajery do karantény, čímž by byl rázem očekávaný lesk turnaje tuze pošramocen.

Na druhou stranu pořád a pořád slýcháme, že s covidem se musíme naučit žít, že tu kolem nás ještě pár let bude, a tak by od NHL bylo až příliš jednoduché až slabošské hokejistům olympiádu zatrhnout. I legendární brankář Dominik Hašek na dotaz Sport.cz ve čtvrtek řekl: „Je pro světový hokej velmi důležité, aby se na turnaji objevili nejlepší hráči. Je to naprosto výjimečná příležitost a pro mě by bylo velké zklamání, kdyby jim to NHL neumožnila."

NHL ale není partička, kde by vítězily emoce a dojmy, nýbrž je fungujícím strojem na peníze. A z ryze ekonomických důvodů po své propagaci v Číně touží. Pandemie ji zvlášť v minulé sezoně seškrtala štědré příjmy a asijský trh s Čínou v čele se stále z hokejového pohledu jeví jako pole neorané, kde by zažehnutí hokejové horečky mohlo generovat věru krásné zisky. A kdo jiný může případné šílenství odšpuntovat než největší hvězdy NHL.

Být olympiáda bez hráčů NHL, je to s nadsázkou podobné, jako byste v kině očekávali bondovku a místo toho vám pustili český „biják" jménem Jak ukrást Dagmaru.

Ano, taky je o agentovi, ale to je asi tak všechno.

Koneckonců i severoamerické televize odhadují, že sledovanost her z Pekingu nemá být pro ně žádné velké terno, ale že hokejové finále Kanada - USA vše zahojí.

Tak snad se dočkají.

Tedy té sledovanosti podtrženou hráči z NHL, obsazení by mohlo být z českého pohledu poněkud jiné.

I když - buďme realisté, protože Češi favority rozhodně nejsou, jejich šance by paradoxně byly vyšší na „béčkovém" evropském klání. Ale třeba Pešán s Nedvědem umí vykouzlit pěknou bondovku než upocený kýč s Dagmarou.