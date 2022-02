Nedvěd: Nemám problém, když budu odvolán. V Pekingu jsme měli mužstvo na medaili

Peking (od našeho zpravodaje) - O měsíc a půl později po devátém místě na olympiádě, historicky nejhorším výsledkem na velkých akcích, musí toto téma zákonitě přijít na přetřes znovu. Stejně jako to, jestli by měl ve funcki GM pokračovat i Nedvěd...

Nevidíte zpětně jako chybu, že jste na konci prosince Pešána s jeho asistenty podržel? Neměl být hlavní kouč odvolán už tehdy s bilancí žádné výhry a šesti proher?

Neudělal bych to jinak. Já Filipovi věřil. Nejen jemu, není tam sám. Je tam Stráča, Špágr (asistenti Straka se Špačkem), Zdeněk Orct (trenér gólmanů). Věřil jsem jim a z mého pohledu nebyl důvod pochybovat. Ale pojďme si znovu nalít čistého vína, tady porovnáváme úplně jiný turnaj.

Nepopírám rozdíl mezi důležitostí Euro Hockey Tour a olympiádou. Spíš jde o výsledky a hlavně výkony, kterým se nároďák před Pekingem prezentoval...

Souhlasím a uvědomuju si, že náš hokej už potřebuje něco pozitivního. Náš projev na prosincovém Channel One Cupu jsem vnímal negativně, byl to pro nás vztyčený prst. A pak přišel první zápas na olympiádě a historicky premiérová prohra s Dány v základní hrací době. Kluci se pak ale semkli, trenéři nepanikařili a drželi jsme se to, čeho jsme chtěli. Odehráli jsme vynikající zápasy proti Švýcarům a Rusům, ale realita je taková, že dva zápasy vám turnaj nevyhrají. Atmosféra v týmu ale byla vynikající, viděli jsme světlo na konci tunelu. Konec ještě před čtvrtfinále je ale studená sprcha.

Vraťme se zpátky k Pešánovi. Měl by po olympijském fiasku u nároďáku pokračovat?

Teď je deset minut po zápase. Až se vrátíme domů, uděláme si výstup z celého turnaje, i tahle otázka padne.

Sám jste ale několikrát přiznal, že tu hlavní zodpovědnost za nominaci a tím pádem i za výsledek v Pekingu nesete vy coby generální manažer. Neměl by tedy výkonný výbor řešit i vaše odvolání?

Absolutně s tím nemám problém. Určitě. I to se bude řešit, protože nemůžeme takhle jezdit do nekonečna beze změn.

Kdo tedy nese zodpovědnost? Filip Pešán, nebo vy?

My oba. Za sestavu jsem zodpovědný já. A my všichni jsme zodpovědní za výsledek. Nevidím rozdíl, jestli nesu větší zodpovědnost já nebo Filip. Sestava jde ale určitě za mnou.

Pořád si stojíte za názorem, že toto rozdojení rolí je v českém prostředí vhodné?

Já vím, že je to něco nového. Ale já v tom nevidím problém. To není tak, že já napíšu 25 jmen na papír a dám to trenérům na stůl a jdeme hrát. Takhle to nefunguje.

Jak se tedy rodila olympijská nominace?

Sestavu jsme dělali všichni. I Zdeněk Orct, Martin Straka, Jarda Špaček. Společně. Nedokážu si představit, že by někdo chtěl hráče, na kterém se neshodneme. To nedává smysl.

Coby GM už ale během zápasů situaci neovlivníte...

Před turnajem ano, během turnaje to s trenéry rozebírám, ale na střídačce už nejsem. Tím neříkám, že za to nenesu odpovědnost. Ale sledovat to z tribuny je to nejtěžší. Takovou roli jsem ale přijal a nic s tím neudělám.

Neuvažoval jste během turnaje, že byste si šel stoupnout na střídačku?

Jediná šance, kdy by to eventuálně připadalo v úvahu, byla, kdyby kvůli covidu nedorazil včas Jarda Špaček. Já to tak ale necítil a nemyslím si, že by to bylo správně.

Před turnajem jste říkal, jak moc už český hokej potřebuje medaili. A že ji z Pekingu musí stůj co stůj přivézt. O to víc jste teď zklamaný, že to zase nevyšlo?

Je to obrovské zklamání. Měli jsme tady mužstvo, které mělo minimálně šanci hrát o medaili a to se nám bohužel nepodařilo. Do turnaje jsme nevstoupili dobře a ztracené body nám možná chyběly, abychom měli přijatelnějšího soupeře pro kvalifikaci play off. Když chceš ale vyhrát velký turnaj, takové soupeře musíš porazit. Ale Švýcaři byli lepší, to musíme uznat. Vyškolili nás v efektivitě

Místo útoku na medaili se ve čtvrtek vrátíte domů s 9. místem, historicky nejhorším umístěním z velké akce...

Samozřejmě to vnímáme. Je to pro nás možná kruté. Cítím obrovské zklamání.

Nebyla medailová očekávání pro Peking přehnaná?

Pojďme si nalít čistého vína, ke špičce už delší dobu nepatříme. Není náhoda, že jsme tak dlouho bez medaile. O náhodě a nějakém štěstíčku se můžeme bavit možná jedno dvě mistrovství světa, ale ne deset let. Mezi velmoci už nepatříme, přesto si myslím: dokázali to Němci, Švýcaři už patří delší dobu mezi špičku. Ty medaile vozí, my se to zase musíme naučit. Nezvládáme důležité zápasy. Odehráli jsme dva vynikající zápasy ve skupině, ale dnes byl soupeř lepší. Na takovém turnaji bruslíte na tenkém ledě.

Proč česká reprezentace ty klíčové zápasy dlouhodobě nezvládá?

Hrozně rád bych to věděl. Rozebíráme to zleva zprava. Pak nastane den D a přijde neúspěch. Už je to pravidlem. Předchozí zápasy jsme byli uvolněnější. Přišlo mi, že proti Švýcarům byla část hráčů svázaná. Je to velký tlak nejen na trenéry, ale i na hráče. Tohle se nám dlouhodobě nedaří.

