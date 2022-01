Gulaše mrzí, že se nedočkal vysvětlení. Reprezentace je pro něj uzavřená kapitola

Přitom ho oba výslovně brali na prosincový Channel 1 Cup, aby tam zabojoval o účast v Pekingu. S bilancí 3+2 se stal nejproduktivnějším z českých reprezentantů na turnaji. „Od návratu z Moskvy jsem ale s nikým nekomunikoval, a že nejsem v nominaci, to jsem se dozvěděl až ve čtvrtek z televize," připomíná 36letý budějovický hráč.

V tom problém nevidí, ale čekal by jeden krátký telefonát. „Pánové z realizačního týmu mně sami před Ruskem volali, abych se o to jel porvat, a jediné, co bych si představoval, že by se ozvali a řekli, že mě v sestavě nevidí. Vzal bych to a určitě bych nebyl nějak uražený," pokračuje Gulaš.

Komunikace lidí z reprezentace směrem k hráčům vázne už delší dobu. „Není na pořadu dne, abychom obvolávali každého hráče, který je nominovaný," namítá Nedvěd. „Nehází to ale dobré světlo na nároďák. Je přece normální říct si vzájemně to svoje, i když pro někoho to může vyznít nepříjemně," míní Gulaš.

Reprezentační kouč se spíš vymlouval, než vysvětloval. „Milan je hráč, který prokazuje svoji kvalitu v extralize. Má dominantní roli v Motoru, kde diktuje hru celého mužstva. A to se úplně v olympijském turnaji dít nebude. Je to hráč, který by měl být v první lajně a chodit na první přesilovku, v současné chvíli je jeho pozice obsazená," vykládá Pešán.

Gulaš připouští, že trochu i očekával, že mu to s olympiádou neklapne. „Vlastně se mi vnitřní tušení jen potvrdilo. Za ty roky, co hraju hokej, už poznám, když není sepětí, jak by mělo být. Cítil jsem v kostech, že si to nesedlo a trenér možná očekával něco trochu jiného. Takové věci by se ale neměly řešit veřejně přes média," říká Gulaš v online rozhovoru pro televizní pořad Hokej den poté.

O účast na předchozích ZOH přišel až kvůli zranění při generálce v Soulu s Finy, o to větší motivaci směrem k Pekingu měl. „Já bych přijal každou roli v mužstvu. Na olympiádu jedete nechat duši pro tým. Ve svém věku už to beru jinak, rozhodně bych si někde nehonil ego, že jsem na olympiádě. Spíš jsem chtěl pomoct českému hokeji, aby se dostal trochu výš a zase jsme zažívali pěkné roky," tvrdí účastník MS 2019, což byla jeho jediná velká akce s národním týmem.