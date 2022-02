Peking (od našeho zpravodaje) - „Jsou to páni hráči a vůbec mě nenapadlo, že bych s nimi mohl nastoupit. Hlavně se snažím jim to moc nekazit. Tlačím se do brány, vybojovávám puky," říká o své roli 28letý ostravský rodák, který však připouští, že i góly se od něj budou očekávat.

Pro uklidnění a zvýšení sebevědomí by se rád trefil co nejdříve, ideálně už ve středu proti Dánsku. „Kdyby se to totiž delší dobu nevedlo, v hlavě to začne šrotovat. Zvlášť když jde o krátký turnaj. Nechci se ale ke gólům moc upínat, abych pak nebyl zbytečně nervózní," míní o čtyři roky starší bratr Šimona, útočníka finského Jukuritu.