Pešán určil brankáře na zápas proti Dánsku

Je to očekávaná zpráva, nyní však už oficiálně potvrzená. Do úvodního zápasu olympijského turnaje proti Dánům půjde česká hokejová reprezentace ve středu od 14:10 SEČ se Šimonem Hrubcem v brance. Záda mu na střídačce bude krýt Patrik Bartošák, jen na tribuně pak zůstane Roman Will. Českým novinářům to po úterním tréninku v Pekingu sdělil hlavní trenér Filip Pešán.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Generální manažer Petr Nedvěd a trenér reprezentace Filip Pešán.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

