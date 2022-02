Dosedla na střídačku a z očí se jí hrnuly slzy. Debut na hrách jsem si představovala jinak, smutnila Švejdová

Peking (od našeho zpravodaje) – Představovala si zcela jiný olympijský debut než prohru 2:3 a tři inkasované góly ze 14 střel.

Z branky jste šla sama?

Sama bych si odejít nedovolila. Zavelela střídačka, přišel pokyn trenéra.

A následně jste se rozplakala.

První zápas na olympiádě si člověk představuje trošku jinak. Srovnávala jsem si v hlavě, jestli to byly jen moje chyby, jestli by to jiná gólmanka chytila. Řekla bych, že když se to se*e, tak e to se*e pořádně. Dneska nešlo nikomu nic, jsme v tom všichni spolu. Neodvedla jsem stoprocentní výkon a moc mě to mrzí.

Foto: Annegret Hilse, Reuters České hokejistky před zahájením utkání s Dánskem.Foto : Annegret Hilse, Reuters

Spoluhráčky na střídačce vás utěšovaly?

Jasně, i já jsem se snažila co nejrychleji oklepat, abych na střídačce neroznášela špatnou energii. Promluvíme si o tom v šatně, je nás v tom 23. Dneska jsme to prostě pos*ali.

V čem byl největší problém?

Myslím, že jsme podcenily situaci. Těžko říct, jestli jsme měly jen špatný den, nebo se dostavila únava či něco jiného. Strašně nás to mrzí. Někdy až moc chceme a pak situace překombinováváme. Myslím, že nám i částečně chybí štěstí. Je tam hodně faktorů a teď fakt nedokážu říct, čím to bylo.

Kdy jste z branky poznala, že dneska to úplně nebude váš den?

Od začátku zápasu. Hned, když jsme vlezly na led, to bylo nervózní. Já na sebe beru první gól, pak přišly omyly, které by se nám stávat neměly. Měly jsme špatný. Budeme doufat, že to v úterý proti Japonkám dáme. Tým na to máme, všechny holky jsou šikovné a skvělé hráčky. Srovnáme se, tuhle prohru necháme za sebou. Tohle byl dne blbec.

Stále tak nemáte jistotu postupu do čtvrtfinále. Když ale v úterý na závěr skupiny porazíte Japonky, vyhrajete ji.

Dáme do toho všechno, ani není na výběr. Půjdeme do toho po hlavě. Věřím, že vyhrajeme.

Foto: Annegret Hilse, Reuters Nicoline Jensenová z Dánska (vlevo) a hrdinka duelu se Švédskem Tereza Vanišová v boji o kotouč.Foto : Annegret Hilse, Reuters

Čímž byste se ve čtvrtfinále vyhnuly největším favoritkám USA a Kanadě.

Samozřejmě by to bylo příjemné. Na druhou stranu pokud dostaneme Kanadu, aspoň si zahrajeme proti Kanadě. I když pochopitelně doufáme v jiného soupeře. Tým máme na to, že se můžeme rovnat s kýmkoliv. Že to dneska nevyšlo, neznamená, že bychom to proti Kanadě nezvládly.

S Japonkami jste před půl rokem sehrály dva zápasy na MS s bilancí jedné výhry a prohry. Jaké to jsou soupeřky?