Plným bodovým ziskem si vítězové uchovali teoretickou naději na postup z druhého místa za sbornou přímo do čtvrtfinále. Potřebovali by k tomu ale nepříliš pravděpodobnou souhru výsledků zbývajících duelů skupin A a C, které se odehrají v neděli. Švýcaři naproti tomu skončili ve skupině B bez výhry poslední a mohou být soupeřem českých hokejistů v kvalifikačním souboji o čtvrtfinále.

První třetina nabídla vyrovnaný boj. Dánové si v osmé minutě vynutili přesilovku a během početní výhody mohl otevřít skóre Russell, ani na tři pokusy ale nedokázal překonat strážce švýcarské branky Berru. Na konci 16. minuty šli do vedení favorizovaní Švýcaři, skóre otevřel Corvi. Ještě do přestávky mohl vyrovnat Regin, Berra byl ale znovu připravený.

Co nevyšlo Seveřanům v úvodním dějství, podařilo se jim v tom druhém. Už po 46 sekundách využili přesilovku a hříšníka Malgina vrátili zpět do hry po pouhých sedmi sekundách, kdy na 1:1 vyrovnal Regin. Za dalších 21 sekund po Stormově zásahu šli dokonce do vedení. Výbornou pasáž Dánů završil ve 34. minutě Boedker. Weber mohl snížit, jenže pálil jen do brankové konstrukce.

V nástupu do třetí části přidal čtvrtý gól dánského týmu Meyer. Jen o tři minuty později využil početní výhodu Loeffel a Švýcaři byli zpátky ve hře. V 53. minutě museli téměř na celé dvě minuty do tří, ale málem sami skórovali, jenže Haas v sólu nepřekonal brankáře Dahma. Podařilo se to až v 58. minutě Herzogovi. V závěru ale dovršil výsledek střelou do prázdné branky Storm.