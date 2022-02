Zámořský tým šel do vedení v páté minutě po trefě Granta. Těsně před polovinou úvodního dějství už to bylo 2:0, když se přesnou ranou z kruhu pro vhazování prosadil Street. Povedený vstup Kanady do turnaje potvrdil Winnik, jenž prostřelil Niederbergera 32 sekund po Streetovi.