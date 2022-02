PEKING (Od našeho zpravodaje) - „Věřili jsme, měli jsme šance, ale nedokázali jsme je proměnit," hledal po utkání těžce slova kapitán Roman Červenka.

Byli oněch třináct sekund rozhodujícím okamžikem?

Určitě to byl jeden z klíčových momentů. Začali jsme dobře, byli jsme živější. Tlačili jsme se do brány, dali jsme gól. Pak ale přišly ty dvě slepené branky. Přitom jsme pořád věřili. Ve druhé třetině jsme měli šance, bohužel jsme je neproměnili. A on využili další přesilovku.

Dva góly Švýcarů padly v početní výhodě. Nebyly to zbytečné darované příležitosti?

Jedna přesilovka, nebo dvě můžou takový zápas rozhodnout. A jak jsem říkal dopředu, že nám jich tolik nedají - my měli jednu. Od jejich otočky jsme museli hrát to, co jsme původně chtěli, aby hráli oni. Stálo nás to hrozně sil. Čas plynul a bylo to těžší a těžší.

A s postupujícím časem už to byla spíš křeč...

Snažíte se, zkoušíte všechno možné a víte, že když nic neuděláte, tak končíte. Nemá to samozřejmě tu lehkost. Mrzí mě, že jsme neudrželi to jednobrankové vedení.

Po dvou třetinách jste prohrávali o dvě branky. Co jste si v kabině říkali? Čím se dal vývoj zápasu změnit?

Gólem, jakýmkoliv. A zavčasu. Pak už jste blíž a může se srovnat třeba v poslední minutě. Ale my ho nemohli dát, Švýcaři hráli zkušeně a jednoduše.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Roman Červenka po postaral o druhou branku svého týmuFoto : Matt Slocum, ČTK/AP

Český tým bral naposled olympijskou medaili v roce 2006 v Turíně a čekání na další tak minimálně na dvacet let. A vůbec poprvé nejsou Češi ve čtvrtfinále turnaje. Je pro vás tohle vyřazení nejhorším momentem v reprezentační kariéře?

Nechci to porovnávat s minulostí. Věděli jsme, že musíme vyhrát, jinak končíme. Dopadlo to, jak to dopadlo. A je to samozřejmě obrovské zklamání, měli jsme jiné cíle.

Mohl tenhle tým reálně myslet na medaili?

Myslím, že v momentální situaci (bez hráčů NHL) jo. Je to tak vyrovnané, že je možné všechno. Potřebujete, aby se sešlo víc věcí, ale stát se to určitě mohlo. Turnaj nemá významného favorita, může to dopadnou jakkoliv.

Český hokej ztrácí dech už nějaký čas, i na mistrovství světa čeká na medaili od roku 2012. Nemůže už tahle nepříznivá bilance ležet hráčům v hlavách?

To si nemyslím. Dneska jsme nestačili na kvalitního soupeře. Je to škoda, určitě se to dalo zvládnout lépe.

Bohužel se ale černá série opět protahuje...