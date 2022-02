Švýcarsko byl favorit, už dávno nejsme hokejová velmoc, přiznal otevřeně Hrubec

„Začali jsme výborně, šel nám přechod do útočného pásma," hodnotil Hrubec momenty, kdy byl český tým na koni. Ještě v první třetině ale přišel šokující obrat. „Vyrovnají a my si je hned necháme ujet dva na jednoho. Nevím, co na to říct. Ještě víc mě ale mrzí, že jsme upustili od našeho plánu. Přijde mi, že jsme se sesypali. Začali jsme to po sobě házet. Chyběla nám lehkost," mrzelo českou jedničku.