Češi s jen mírně pozměněnou sestavou vstoupili do utkání velmi aktivně a už ve čtvrté minutě vedli. Smejkal, nový muž po boku bratří Zohornových, byl na brankovišti správně důrazný a po střele Kloka napálil puk do brusle Webera, od níž se malý kousek černé gumy odrazil do švýcarské brány.