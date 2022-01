První dva tréninky za sebou mají české hokejistky, které už ve čtvrtek 3. února zažijí olympijskou premiéru proti domácí život. „Zatím je to jedna velká paráda! Čekaly jsme na to celý život, maximálně si to užíváme a jsme každý den překvapené něčím novým," líčila Aneta Lédlová. Další útočnice Klára Hymlarová dodávala: „Za mě super, nejvíc se mi líbí náš dům, kde jsme všichni čeští sportovci pohromadě."