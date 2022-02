Peking (od našeho zpravodaje) - „V roce 2010 vidí mladý rozum věci úplně jinak. Jenže jak stárnu a vyvíjím se, dávám všemu větší váhu. A je fakt, že českému hokeji medaile prostě chybí. Takže motivace je jasná, v kabině to je znát," neskrývá 36letý Červenka medailové ambice.

Teď ale tak daleko nekouká a koncentruje se jen na kvalifikaci play off proti Švýcarům. „Mají daleko větší kvalitu, než zatím na olympiádě ukázali. Jenže teď se maže, že ve skupině získali jen bod. Nic to ale nemění na tom, že si věříme," tvrdí útočník Rapperswilu, jenž vévodí kanadskému bodování švýcarské nejvyšší ligy.

Ve skupině Češi svého úterního soupeře zdolali 2:1 po nájezdech, to ale nyní podle odchovance Slavie nic neznamená. „Zase očekávám málo gólů. Bude to boj o každý kousek ledu a rozhodne maličkost. Třeba to, kdo bude chtít postup víc. Věřím, že to budeme my," přeje si Červenka a doufá, že si Češi, stejně jako proti sborné, pomůžou přesilovkami.

„Jenže Švýcaři hrají oslabení jinak než Rusové. Mnohem aktivněji. A hlavně se musíme připravit, že nás při hře v pěti zase budou zdvojovat. Bylo by fajn hrát v útočném pásmu víc na puku než v prvním vzájemném zápase," míní.

Psychická pohoda by po výkonech a výsledcích ve skupině měla být na české straně. „Jdeme do klíčového zápasu s nadšením, což je důležité. Je fajn, že máme dobrou náladu, ale turnaj se bude hodnotit podle toho, jak to zvládneme v úterý a případně ve čtvrtfinále," říká Červenka.

