Peking (od našeho zpravodaje) - Čtyřiatřicetiletý forvard Sparty se necítil dobře, podle zdrojů z národního týmu něco špatného snědl, a tak pondělní hodinovou přípravu v hlavní hokejové hale v Pekingu vynechal.

Kouč Filip Pešán však věří, že proti Švýcarům v úterý od 9:40 SEČ chybět nebude.

„Vláďa měl drobnou zdravotní indispozici, byl trošku zesláblý, tak jsme jej nechali odpočinout. Vyspí se a pevně věřím, že do zápasu bude fit. Není to tak fatální, že by to mělo mít vliv na zápas. Jsem přesvědčený, že nastoupí," prohlásil šéf české střídačky.

Foto: Annegret Hilse, Reuters Čeští hokejisté (zprava) Tomáě Kundrátek, Roman Červenka a Jan Kovář se radují s trefy proti Rusku.Foto : Annegret Hilse, Reuters

Kdyby se však Sobotka nestihl dát do kupy, byl by to problém. V základní skupině odehrál všechny tři zápasy s bilancí jedné asistence a jeho přesun do formace s Janem Kovářem a Romanem Červenkou proti Rusku oběma hráčům velmi pomohl.

„Byl by to veliký zásah, když by nakonec Vláďa nenastoupil. S Rusy odehrál výborný zápas a celou lajnu zvedl. Pevně ale věřím, že hrát bude," zopakoval Pešán.

Uhráli jsme si dobrý pocit. Jiří Šlégr hodnotí vítězství českých hokejistů nad RuskemVideo : Sport.cz

Kdyby nakonec došlo na černý scénář, ostatní útoky by Pešán nechal pohromadě tak, jak nastoupily proti sborné a místo Sobotky by na pravé křídlo druhého útoku poslal jiného hráče. Volba by nejspíše nepadla na Michaela Frolíka, ale na Radana Lence.