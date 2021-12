Informace o karanténě v Číně jsou znepokojivé, přiznala hvězda Kanady McDavid

Hvězdný útočník Connor McDavid z Edmontonu, jehož Kanada zařadila mezi první trojici nominovaných, označil informace o možné až pětitýdenní karanténě za "znepokojivé". "Samozřejmě, že situace je velmi proměnlivá. Moc informací nemáme, ale objevila se zpráva o karanténě na tři až pět týdnů. A to by bylo hodně znepokojivé, kdyby tomu tak bylo, když tam poletíme," uvedl McDavid.

Čína má jedny z nejpřísnějších opatření na světě proti šíření koronaviru. Podle zámořských médií je varianta, že pozitivně testovaní sportovci budou muset až na pět týdnů do karantény, reálná. Potvrdit to měl již i Mezinárodní olympijský výbor. Ukončit ji budou moct ale dva negativní PCR testy s odstupem minimálně 24 hodin. "Stále jsem chlap, který chce hrát na olympiádě. Ale také se chceme ujistit, že je to bezpečné pro všechny. Pro všechny sportovce, nejen pro hokejisty," podotkl McDavid.