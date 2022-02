"Po té spoustě dní na lyžích a navíc na tomhle agresivním sněhu mě pořádně bolí kolena a tělo celkově. Takže jsem přemýšlel, jestli to budu riskovat, protože sezona je dlouhá a slalom jsem dva roky nejel," vyprávěl Kilde. "Ale pak jsem si pomyslel: 'Hej, jsem na olympiádě, musím do toho jít'," vysvětlil celkový vítěz Světového poháru ze sezony 2019/20.

A rozhodnutí nelitoval. Základ úspěchu položil ve své silné disciplíně sjezdu, před slalomem ho ale opět dostihly pochybnosti. "Na slalomkách jsem měl ráno opravdu, ale opravdu špatný pocit. Pětkrát jsem si zkusil jízdu a pomyslel jsem si: 'Co tady dělám?'," řekl Kilde, který kombinaci naposledy absolvoval předloni na Světovém poháru v Hinterstoderu, kde skončil třetí. Nejlépe byl druhý ještě o sezonu dříve v Bormiu.

Nor Aleksander Aamodt Kilde oslavuje svůj triumf na slavném Hahnenkammu (archivní foto).Foto : Lisi Niesner, Reuters

Výsledek z kombinačního sjezdu v Jen-čchingu ho ale povzbudil, na start slalomu šel jako první a v konečném součtu se našel jenom jeden lepší lyžař, Rakušan Johannes Strolz. "Když si věříte, startujete s jedničkou na tomhle typu sněhu, máte možnost si to užít a bavit se tím, pak je možné všechno. A bylo to úžasné, i když jsem dva roky slalom nejel, měl jsem nakonec dobrý pocit z jízdy a šel jsem do toho. A když máte dobré lyže a dobré vybavení, jede se lépe," dodal vítěz dvanácti závodů SP v rychlostních disciplínách.