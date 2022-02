Krčmář si poslední ranou odstřelil elitní šestku, na chyby při stojce doplatil i Karlík

Všichni čtyři čeští biatlonisté se z olympijského závodu na 10 km kvalifikovali do nedělní stíhačky. Nejlépe z nich dopadl obhájce stříbra na této trati Michal Krčmář, jenž si ale poslední ranou mimo terč odstřelil umístění v elitní šestce. Nakonec obsadil šestnácté místo. Další z reprezentantů Mikuláš Karlík měl i sprint skvělé rozjetý, ale znovu jako na dvacítce chyboval třikrát při stojce a přes výborný běžecký čas obsadil až 28. místo. Zlato získal 28letý Nor Johannes Thingnes Boe, kterého na stupně vítězů vedle Francouze Quentina Fillona Mailleta doprovodil i jeho o pět let starší bratr Tarjei.

Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Český biatlonista Michal Krčmář v cíli sprintu.Foto : Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

