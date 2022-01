Loučící se Březina zaskočil mistra světa. Ty už jsi byl ve Vancouveru?

Žádný další přímý účastník souboje Američana Lysacka s Rusem Pljuščenkem ve Vancouveru 2010 už na vrcholové úrovni nebruslí. Ceníte si, že vy to pořád zvládáte?

Spíš mám občas myšlenky, proč to ještě dělám… Ale určitě je to super. Asi před dvěma měsíci se mě ptal Nathan Chen od nás ze skupiny (vítěz posledních tří MS), která byla moje první olympiáda. Když jsem mu řekl, že Vancouver, byl z toho trošičku mimo. (úsměv) On tehdy jel své první juniorské mistrovství Ameriky a teď s ním závodím. Asi jsem dokázal dělat něco správně, když jsem schopný závodit na úrovni, zatímco kolem se ostatní střídají.

Co si tedy odpovídáte, když přijdou myšlenky, proč to ještě děláte?

Hlavní důvod je, že pořád můžu. Dokážu v jednatřiceti skákat čtverné skoky, předvádět jízdy se skoky, jaké jsem předváděl, když mi bylo dvacet, tak proč ne.

Česká nominace na mistrovství Evropy Muži: Michal Březina, Matyáš Bělohradský, ženy: Eliška Březinová, sportovní dvojice: Jelizaveta Žuková, Martin Bidař, taneční pár: Natálie Taschlerová, Filip Taschler.

Přitom před čtyřmi lety po hrách v Pchjongčchangu jste říkal, že přidáte ještě rok, ale do Pekingu už určitě nepojedete.

To je tak trochu chyba trenéra. (úsměv) Rok po olympiádě jsem měl dobré výsledky, všechno fungovalo, tak mě po té sezoně sám trenér trochu pošťouchl, abych vydržel až do Pekingu.

Přichází už nějaká nostalgie, že vás čeká poslední mistrovství Evropy, odkud máte bronz z roku 2013?

Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, možná to přijde po jízdě. Spíš jsem se snažil, abych do Tallinnu dorazil, mohl předvést, co umím, a udělal hezkou tečku za evropskými šampionáty.

Byla příprava v USA, kde žijete, složitá s ohledem na covid a pandemická opatření?

Příprava šla podle plánu, od Grand Prix v Rusku jsme spravili, co nefungovalo. Spíš s cestou to bylo složitější, do poslední chvíle jsem doufal, že testy vyjdou negativně.

Foto: Profimedia.cz Český krasobruslař Michal BřezinaFoto : Profimedia.cz

Třeba francouzští tanečníci Papadakisová, Cizeron kvůli obavám z covidu do Estonska vůbec neodcestovali.

Nad tím jsem nepřemýšlel, ale čtyři lidi od nás ze skupiny se museli odhlásit z amerického nebo kanadského šampionátu kvůli pozitivním testům, takže to byly docela nervy.

Dáváte si teď ještě větší pozor na hrozbu nákazy?

Docela jsem se divil, že v Estonsku neudělali bublinu, ale tak rozhodl organizační výbor… Snad budou fanoušci i všichni sportovci dost ohleduplní, aby se tu něco nerozšířilo, protože i tady je hodně lidí, kteří mají jet do Pekingu, s medailovými ambicemi.

Program mistrovství Evropy Středa 12. 1.: 11.05 muži, krátký program, 17.45 sportovní dvojice, krátký program, čtvrtek 13. 1.: 10.23 ženy, krátký program, 18.00 sportovní dvojice, volné jízdy, pátek 14. 1.: 11.33 rytmické tance, 17.00 muži, volné jízdy, sobota 15. 1.: 12.35 volné tance, 17.30 ženy, volné jízdy. Údaje uvedené v SEČ.

Co vás čeká po mistrovství Evropy? Zůstanete v Česku?

Pokud všechno půjde podle plánu, budu doma u rodičů a trénovat v Česku, v Brně a v Kuřimi. Budeme se snažit být mimo ostatní lidi, je zbytečné něco riskovat, když nás čeká spousta testů. Nikam nebudu chodit ani nebudeme nikoho pouštět na zimák, zkusíme se co nejvíc uzavřít. A pak poletím do Pekingu charterovým letem. Podmínky jsou tak složité, že se tam z Ameriky normálními lety nedá dostat, a do charteru Američani jasně řekli, že nikoho z jiných zemí nevezmou. Obecně je teď lítání po státech i do Evropy složité, aerolinky nemají piloty a jen v týdnu po Novém roce bylo z Los Angeles zrušeno skoro tisíc letů.

Jaká jsou teď po rozšíření mutace omikron v zámoří pravidla ohledně koronaviru?