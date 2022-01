Velká česká premiéra. Odplata Norům a raději žádné sázky

Do slavnostního zahájení zimních her v Pekingu sice ještě zbývají čtyři dny, pro manžele Zuzanu a Tomáše Paulovy ale vzplane olympijský oheň již ve středu. Historicky první čeští hráči curlingu pod pěti kruhy vstoupí do turnaje smíšených dvojic zápasem s norským párem, jemuž budou chtít vrátit čtvrtfinálovou porážku z prosincového podniku World Curling Tour v Göteborgu.

Foto: @ twitter Cesky Curling Zuzana a Tomáš PauloviFoto : @ twitter Cesky Curling

Článek Naplnění olympijského snu českého páru proběhne v kulisách, v nichž před čtrnácti lety Michael Phelps slavně plaval pro osm zlatých medailí při letních hrách. Z Vodní kostky se pro účely zimních her stalo ledové království kamenů a košťat. „Plocha vypadá nádherně, kouzelně. Je to asi nejlepší hala, v jaké jsme kdy byli. Vůbec přitom není poznat, že jde o plavecký bazén. Jen za závěsy jsou schované skokanské můstky," hlásila Paulová z Pekingu po seznámení se stadionem. „Hala má skutečně krásný design. Oceňuji hodně světla, na kameny dobře uvidíme," doplnil její muž. ZOH 2022 Slalomářka Capová se dodatečně dostala na ZOH, skikrosařka Cholenská nepojede Jedinou vadou na kráse je fakt, že led si český pár naostro vyzkouší až ve středu v den prvního utkání. „To není úplně ideální. Na prohlídce jsme sice viděli testovací zápas domácích curlerů, ale plochu jsme zatím vyzkoušet nemohli. Doufali jsme, že se na led dostaneme dřív, jde ale o standardní situaci podle manuálu světové federace. I když jak hlásili Švýcaři, před čtyřmi lety v Koreji bylo tréninků víc," podotkl Paul. Majitelé bronzových medailí z MS 2013 si odbývají olympijský debut z pozice amatérů a na Peking si brali dva měsíce neplaceného volna ze svých zaměstnání v bankovním sektoru. Papírově přitom patří k širšímu okruhu adeptů na medaile. „Oficiálně ale říkáme, že jdeme zápas od zápasu," rozesmál se Paul. „Samozřejmě víme, kteří soupeři jsou odskočení a s kterými bychom nechtěli prohrát. Současně ale víme, že jsme schopní hrát s kýmkoliv," přemítal. Dynamika curlingu smíšených dvojic totiž hraje do karet překvapením všeho druhu. Jako třeba na zmíněném turnaji ve Švédsku, kde Češi ztratili proti Norům vyhraný zápas. „Není to jako v jiných sportech, kde znáte vítěze dopředu. Curling je pořád hra. Záleží na aktuální formě a schopnostech, porážka favorita není překvapení. Dělali jsme si soukromé tipovačky během olympijské kvalifikace, a ještě že jsme nesázeli. To bychom prohráli kalhoty," dodala se smíchem Paulová. Zimní sporty České hráčky curlingu do kvalifikace o MS kvůli koronaviru nezasáhnou

