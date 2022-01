Právě jeho tým musel po pozitivních testech upravovat plány, kvůli nákaze neodletěla ani hokejistka Natálie Mlýnková a biatlonista Adam Václavík. Sportovci absolvovali testy na covid-19 nařízené od organizátorů v pondělí a úterý, poslední do síta přidal Český olympijský výbor ještě v den cesty do Pekingu, aby se neopakoval letní průšvih z cesty do Tokia.