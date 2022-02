MOV potvrdil, že nechá tenistku Pcheng Šuaj vstoupit do bubliny kvůli setkání

Ačkoli je olympijská bublina přísně uzavřená jen pro účastníky her, čínská tenistka Pcheng Šuaj do ní bude moci kvůli setkání s předsedou Mezinárodního olympijského výboru vstoupit. Thomas Bach dnes potvrdil, že na schůzku s bývalou světovou jedničkou ve čtyřhře dojde. Pcheng Šuaj se vytratila z veřejného života poté, co v listopadu obvinila někdejšího vlivného funkcionáře Čang Kao-lima ze sexuálního napadení.

Foto: Adnan Abidi, Reuters Čínská tenistka Pcheng Šuaj na kurtuFoto : Adnan Abidi, Reuters

Článek "Vstoupí do uzavřené bubliny, abychom se setkali, protože to chtěla," řekl Bach na tiskové konferenci den před slavnostním zahájením olympiády. Už dříve se Bach nebo jeho spolupracovníci s Pcheng Šuaj několikrát přes videohovor spojili. Termín osobního setkání v Pekingu nezmínil. "Jakmile skončí všechny procedury, sejdeme se," řekl šéf MOV. Osud dvojnásobné grandslamové vítězky Pcheng Šuaj je nejistý tři měsíce od chvíle, kdy na sociálních sítích obvinila Čang Kao-lima. Její příspěvek byl následně smazán, poté se dlouho neobjevila na veřejnosti. Obvinění s odstupem času tenistka označila za nedorozumění a sexuální napadení popřela. Olympiáda Strach z čínského režimu? Čeští sportovci mají svobodu projevu zaručenou, zní z ČOV Přestože již byla několikrát v kontaktu s MOV, obavy o její bezpečí to nerozptýlilo a organizace WTA kvůli tomu pozastavila konání turnajů v Číně. "Z jejích vysvětlení víme, že žije v Pekingu, může se volně pohybovat, trávit čas s rodinou a přáteli. Nyní budeme moci udělat další krok při osobním setkání, abychom se přesvědčili o její pohodě a duševním zdraví," dodal Bach. Podcasty Když má výhra hokejistek i společenský dopad a funguje lépe než genderové kvóty

