Můžeme být černým koněm olympijského turnaje, tvrdí Pešán. Červenkovi chce ušít roli na tělo

Může přiblížit proces sestavení národního týmu pro olympiádu?

Vsadili jsme na zkušenější hráče a cítíme to s generálním manažerem Petrem Nedvědem stejně, že máme dobrý mix. Věkový průměr kolem třiceti let se může zdát vysoký, ale chceme mít v mužstvu víc lídrů.

Jak tedy vidíte šance českého týmu v Pekingu?

Tím, že se olympiáda koná jen jednou na čtyři roky, tak je to opravdu hodně prestižní akce. Sice jsem do poslední chvíle doufal v účast hráčů z NHL, ale na druhou stranu připouštím, že jejich absencí naše šance vzrostly, protože konkurenční týmy to oslabuje daleko víc. Věřím, že budeme černým koněm olympijského turnaje.

V okamžiku, kdy se Roman Červenka nechal očkovat proti covidu, měl jste jasno, že ho zařadíte do nominace?

Rozhodně, je to zkušený hráč, který hraje ve Švýcarsku momentálně ve výborné formě. Budeme se snažit ušít Červusovi roli na tělo, aby týmu maximálně pomohl. Navíc je to i jasný lídr do kabiny, pravá ruka trenéra, na práci s ním se těším.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Roman Červenka během tréninku hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Dáte mu i na dres kapitánské céčko?

Ze sebe už představu o kapitánovi mám, ale nejdřív ji oznámím hráčům. Navíc zbývá ještě skoro měsíc do prvního zápasu na olympijském turnaji a v současné době se může stát ještě spousta věcí.

Nemáte obavy o osud celého hokejového turnaje vzhledem k tomu, co se aktuálně ve světě se šířením varianty omikron děje?

Chováme se tak, abychom byli připraveni na turnaj a všichni věří, že se turnaj v Číně odehraje. Samozřejmě, že se podoba týmu třeba ještě dramaticky změní. Soupisku jsme povinni uzavřít až 24. ledna.

Generální manažer Petr Nedvěd k nominaci: Hodně nám záleželo na tom, aby byla v mužstvu správná chemie a vybrali jsme hráče, jak jsme to cítili. Definitivní podobu olympijské soupisky, která smí obsahovat až 25 jmen, musíme do Pekingu nahlásit až 24. ledna, takže tohle ještě není tečka. Nejenže máme ještě deset dní, abychom nominaci doplnili o jedno jméno, ale do zmíněného data lze měnit hráče z jakéhokoli důvodu. Pozdější změny už jsou podmíněné lékařským potvrzením o zranění i nemocí. S ohledem na skutečnost, jak řádí covid a že nominovaní hráči mají před sebou ještě nějaká utkání, tak tak máme celou škálu náhradníků. Těch jmen je snad třicet. Pořád tedy ještě zůstávají ve hře hokejisté jako Tomášek, Flek, Blümel, Gulaš, Chlapík nebo Jašek. Generální manažer národního týmu je podle nastavených pravidel zodpovědný za podobu nominaci, jenže aktuálně je v domácí izolaci kvůli pozitivnímu testu na covid-19 a vyjadřoval se k nominaci jen online formou.

Z jakého důvodu se vydáte koncem týdnem na inspekční cestu do Švýcarska?

Chci se právě s Romanem Červenkou potkat a vidět ho hrát na vlastní oči. Budu i na sobotním zápasu Rapperswilu v Davosu, takže spatřím v akci také Matěje Stránského a mám i naplánováno, že v Zugu zajdu na oběd s Honzou Kovářem.

Jak moc velkou komplikací do finální fáze přípravy mužstva je aktuální přerušení KHL?

Zase tak zásadní problém to není. Měli jsme stejně v Praze připravený kemp pro hráče z KHL, která už původně plánovala při olympiádě pauzu, jen ho teď spustíme o týden dřív a přizpůsobujeme tomu i odlet mužstva, který proběhne na dvě části. První skupina tvořená kluky především z ruských klubů se vydá do Číny už olympijským charterem 27. ledna. Přál bych si, aby všichni hráči byli co nejdřív k dispozici, ale zatím to vypadá tak, že čtyři vybraní hráči z extraligy budou muset hrát ještě 1. února a teprve další den odletí zbytek mužstva.

V nominaci figuruje pouze třináct hráčů, kteří hráli prosincový Channel 1 Cup, o němž jste mluvil jako o olympijské generálce. Neúspěch národního týmu na tom turnaji vás vedl ke změně pohledu?

U určitých hráčů jsme po dvou akcích evropské tour přehodnotili názor a je snad jasné, že nechceme navazovat na to, co jsme při nich předvedli. Také proto se objevují ve výběru hráči, kteří tam poslední půlrok vůbec nebyli, jako jsou obránce Knot nebo bratři Zohornové.

V čem především by se měl změnit herní projev národního týmu?

Chceme působit kompaktnějším dojmem a věřím, že budeme hodně silní na přesilovkách. Pevně doufám, že pomalý rozjezd v této sezoně se změní ve vrchol formy na olympiádě. Za mě ten turnaj může mít i vyšší úroveň než mistrovství světa, protože se sjedou uprostřed sezony ve stavu perfektní připravenosti všichni nejlepší hokejisté působící v evropských ligových soutěžích.

Vyjádřil někdo z hráčů obavy z covidu či z cesty do Číny?

Nic takového, i David Krejčí, o němž některá média psala, že si to musí pořádně rozmyslet, mi sdělil, že když bude nominovaný, tak bez keců pojede.

Co říkáte na slova svazového šéfa Tomáše Krále, že máte v Pekingu takzvaně nůž na krku?