Velké nebezpečí. Peking bez hokeje?

Koncem první třetiny ledna vypršel původní termín, kdy se mělo rozhodnout o účasti hráčů z NHL. Zámořská soutěž kvůli covidu-19 ale rázně rozhodla o dost dříve. Úvahy, že by podobný rozhodovací proces se stejným výsledkem mohly absolvovat i další soutěže, byly zprvu vytěsňovány, ale teď jsou na místě.

„Je to dynamický proces." Tak Reindl, který je i členem užšího vedení IIHF, označuje stávající zapeklitou situaci.

S evropskými soutěžemi s ohledem na covid-19 je ovšem zle. To je zjevné. Šířící se nákaza, karantény, odkládané zápasy a hlavně: nejistá vyhlídka... Může být ještě hůře, což v kombinaci s přísnými nařízeními organizátorů her může mít pro turnaj smrtící efekt.

Je otázkou, jak se budou tvořit národní týmy ze soutěží, kde vládne covid-19. „A co se například stane, když se hráči nakazí na místě?" klade víceméně řečnickou otázku generální ředitel německé ligy Gernot Tripcke.

Odpověď je prakticky jasná, turnaj by se v tom případě mohl dostat do problémů, kvůli kterým bylo předčasně ukončeno nedávné MS dvacítek. Co víc? Dlouhá pauza pro případně nakažené hráče a tím komplikace pro jejich kluby se rýsují více než zřetelně.