„Švédská liga je hodně o bruslení, přitom dost silová v osobních soubojích. Hodně věcí se tam učíme za pochodu, museli jsme pozměnit styl i zesílit, ale hokejově nás to určitě posouvá," přiznává Hynek. „V Oskarshamnu hrajeme systém, že po zisku puku se nezakládá útok znovu, ale všechno se hrne hnedka co nejjednodušeji dopředu. Byl jsem i překvapený, kolik velkých hráčů v lize nastupuje a jak dobře se pohybují, takže je to náročné v rozích," naznačuje Tomáš.