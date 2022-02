Nejistá je také situace brankářů Šimona Hrubce a Patrika Bartošáka, kteří si na svůj odlet do Pekingu možná budou muset taktéž chvíli počkat. „U nich záleží, jestli projdou předodletovým testováním. Co vím, tak oba covidové onemocnění prodělali, jen mají ještě hraniční výsledky. Pokud by nemohli letět ve středu, tak u nich je šance na odlet některý z nejbližších dnů. Alespoň tomu nasvědčují naše předchozí zkušenosti s těmi hraničními hodnotami," přiblížil Zikmund.

Ohledně obou Špačků je situace závažnější. „U nich hodně záleží na tom, do jakých hodnot se v příštích dnech budou výsledky jejich testů vyvíjet," míní manažer Jan Černý. S blížícím se začátkem turnaje se zkracuje lhůta, kdy je třeba se rozhodnout, protože se na hráče i trenéra vztahuje požadavek několika po sobě následujících negativních testů. „Co vím, tak zatím ale nebyl stanoven nějaký hraniční termín, do kdy je třeba rozhodnout definitivně," oznámil mluvčí.

Druhá část národního týmu vyráží do Pekingu ve středu brzy ráno po šesté hodině dvěma různými lety, přes Paříž a přes Amsterdam. „Jsem určitě trochu nervózní. Teď mi zbývá poslední negativní test, co potřebuju. Do té doby se držím trošičku zpátky, ale když to vyjde, bude to určitě splněný sen a moc se na to těším," vyjádřil Smejkal smíšené pocity natěšení a nejistoty hráčů, kteří mají na ZOH odcestovat.