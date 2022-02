Ve čtvrtek večer měli online schůzi, Tomas (trenér Tomáš Bank) byl ve vedlejší místnosti a když mě vylosovali, nějaká sprostší slova tam proběhla. Ale mně to bylo asi jedno. Byla jsem ráda, že jsem měla krásnou čistou trať. Samozřejmě kdybych jela později, měla bych trochu víc informací o trati, mohla se podívat na holky a asi by mi to pomohlo. Ale v Cortině jsem si to teď vyzkoušela dokonce s jedničkou, tak jsem věděla, jak to bude vypadat. A taky tu byli dobří předjezdci, tak jsem dostávala report od kluků.