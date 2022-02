PEKINGSKÝ SOUHRN: Ledecká je bez medaile, čeští hokejisté slaví. Davidová pohořela

Pořádně nabitý den měli na olympijských hrách v Pekingu čeští sportovci. Jako první šla do akce skeletonistka Anna Fernstädtová, která po dvou jízdách drží sedmé místo. O druhou obhajobu zlata z Pchjongčchangu usilovala Ester Ledecká, ale po triumfu na snowboardu vyjela do závodu v lyžařském super-G, kde skončila na pátém místě. České hokejistky se rvaly o senzační postup do semifinále, s výběrem Spojených států však prohrály 1:4. Mužští kolegové se dočkali první výhry, když zdolali Švýcary 2:1 po nájezdech. Biatlonistce Markétě Davidové útok na medaili vůbec nevyšel, skončila až 41. V pátek se rozdělovalo sedm sad medailí.

Foto: Robert F. Bukaty, ČTK/AP Ester Ledecká na trati olympijského super-G v Pekingu.Foto : Robert F. Bukaty, ČTK/AP

Skeletonistka Anna Fernstädtová figuruje na olympijských hrách v Pekingu po dvou ze čtyř jízd na sedmém místě. Česká reprezentantka zaostává o 45 setin za vedoucí Jaclyn Narracottovou z Austrálie. Další dvě jízdy jsou na programu v sobotu. V tentýž čas šla do akce také Ester Ledecká, která toužila po obhajobě olympijského zlata v super-G z Pchjongčchangu. Český talent šel do akce jako druhý v pořadí, jenomže poměrně rychle klesnul mimo dosah medailí. Nakonec z toho byla konečná pátá pozice. Od vítězné Lary Gutové-Behramiové dělilo Ledeckou 43 setin. Čeští hokejisté ještě nikdy na olympiádě neprohráli nájezdovou koncovku a úspěšnost v této činnosti potvrdili i na závěr vyrovnaného souboje se Švýcarskem. Pod pekingskou výhru 2:1 po nájezdech se podepsal nejen jediný úspěšný exekutor David Krejčí, ale především skvěle chytající Šimon Hrubec, jenž měl pětadvacet úspěšných zásahů a navrch chytil všech pět pokusů soupeře. Ještě předtím se hokejistky utkaly ve čtvrtfinále s týmem Spojených států, obhajujícím zlato, a byla to jejich první konfrontace se zámořským hokejem, který má v ženském pojetí před Evropou obrovský náskok. Češky proti velkému favoritovi senzačně vedly 1:0, Američanky však stupňovaly převahu a nakonec vybojovaly výhru 4:1. Páteční program olympijských her v Pekingu (finále a česká účast): 2:30 skeleton - ženy - 1. a 2. jízda (Fernstädtová), 2:30 snowboarding - U-rampa muži, 4:00 super-G ženy (Ledecká, Nováková), 5:10 hokej - ženy - čtvrtfinále: USA - ČR, 8:00 běh na lyžích - 15 km klasicky muži (Pechoušek, Knop, Novák. Fellner), 9:00 rychlobruslení - 10 000 m muži, 9:40 hokej - muži: ČR - Švýcarsko, 10:00 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Davidová, Jislová, Charvátová, Voborníková), 12:00 skoky na lyžích - velký můstek muži - kvalifikace (Koudelka, Kožíšek, Sakala, Rýdl), 12:00 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy, 13:20 skeleton - muži - 3. a 4. jízda. Fellner), 9:00 rychlobruslení - 10 000 m muži, 9:40 hokej - muži: ČR - Švýcarsko, 10:00 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Davidová, Jislová, Charvátová, Voborníková), 12:00 skoky na lyžích - velký můstek muži - kvalifikace (Koudelka, Kožíšek, Sakala, Rýdl), 12:00 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy, 13:20 skeleton - muži - 3. a 4. jízda. ZOH 2022 Skeletonistka Fernstädtová vyhrála na OH poslední tréninkovou jízdu Českým biatlonistkám sprint na olympijských hrách v Pekingu nevyšel. Nejlepší z nich byla Lucie Charvátová, jež minula poslední terč a skončila pětadvacátá. Jessica Jislová byla jednatřicátá, zatímco česká jednička Markéta Davidová udělala čtyři střelecké chyby a obsadila 41. příčku. Vyhrála Marte Olsbuová Röiselandová z Norska, na kterou Charvátová ztratila v cíli minutu a 51 sekund. Vedoucí žena Světového poháru Olsbuová Röiselandová vylepšila stříbro z Pchjongčchangu a slaví první individuální olympijské zlato. Na hrách v Pekingu získala už třetí medaili. Druhá byla se ztrátou 30,9 sekundy Švédka Elvira Öbergová, bronz má Italka Dorothea Wiererová, která za vítězkou zaostala o 37,2 sekundy. Finský běžec na lyžích Iivo Niskanen ovládl závod na 15 km klasicky a získal třetí olympijské zlato na třetích hrách. Nejlepší z českých reprezentantů Adam Fellner obsadil 31. místo. Niskanen vyhrál o 23 sekund před suverénním vítězem nedělního skiatlonu Rusem Alexandrem Bolšunovem. Druhou medaili v Pekingu získal i třetí Nor Johannes Hösflot Klaebo, který v úterý obhájil zlato ve sprintu. Michal Novák měl na 50. místě manko přes čtyři minuty. Petr Knop obsadil 54. příčku. Jan Pechoušek kvůli problémům se zády nestartoval. Olympijským vítězem ve skeletonu je Němec Christopher Grotheer, který v Pekingu vyhrál tři ze čtyř jízd a zvítězil s náskokem téměř sedmi desetin sekundy před krajanem Axelem Jungkem. Postaral se tak o první zlato ze skeletonu pod pěti kruhy pro Německo. Skeleton ženy (po 2 ze 4 jízd): 1. Narracottová (Austr.) 2:04,34 (1:02,05+1:02,29) 2. Neiseová -0,21 (1:02,36+1:02,19) 3. Hermannová (obě Něm.) -0,23 (1:02,28+1:02,29) ...7. Fernstädtová (ČR) -0,45 (1:02,35+1:02,44). Curling: Muži - základní skupina: Švýcarsko - Rusko 6:3 USA - Británie 9:7 Švédsko - Itálie 9:3 Čína - Dánsko 5:4. Rusko - Dánsko 10:2 Británie - Norsko 8:3 Švýcarsko - Kanada 5:3 Ženy - základní skupina: USA - Čína 8:4 Kanada - Japonsko 5:8 Švýcarsko - Rusko 8:7 Jižní Korea - Británie 9:7 Hokej - ženy: Čtvrtfinále: USA - ČR 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Hokej - muži: Skupina B: Dánsko - Rusko 0:2 ČR - Švýcarsko 2:1 po sam. nájezdech Skupina C: Lotyšsko - Finsko 1:3 Švédsko - Slovensko 4:1 Snowboarding: Muži - U-rampa: 1. A. Hirano (Jap.) 96,00 2. James (Austr.) 92,50 3. Scherrer (Švýc.) 87,25 4. White 85,00, 5. Gold (oba USA) 81,75 6. Guseli (Austr.) 79,75 7. Josey (USA) 79,50 8. Höflich (Něm.) 76,00 9. K. Hirano 75,50 10. Tocuka (oba Jap.) 69,75 Sjezdové lyžování: Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:13,51 2. Puchnerová (Rak.) -0,22 3. Gisinová (Švýc.) -0,30 4. Tipplerová (Rak.) -0,33 5. Ledecká (ČR) -0,43 6. Mowinckelová (Nor.) -0,58 7. Brignoneová (It.) -0,66 8. Hütterová (Rak.) -0,68 9. Shiffrinová (USA) -0,79 10. Curtoniová (It.) -0,83 ...33. Nová -4,3 36. Nováková (obě ČR) -4:75. Rychlobruslení: Muži - 10 000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 12:30,74 - světový rekord 2. Roest (Niz.) 12:44,59, 3. Ghiotto (It.) 12:45,98 4. Bergsma (Niz.) 12:48,94 5. Rumjancev (Rus.) 12:51,33 6. Fish (Kan.) 12:58,80 7. Beckert (Něm.) 13:01,23 8. Bloemen (Kan.) 13:01,39 9. Malfatti (It.) 13:01,42 10. Swings (Belg.) 13:02,43 Ženy - sprint (7,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 20:44,3 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -30,9 (0) 3. Wiererová (It.) -37,2 (0), 4. Hauserová (Rak.) -47,3 (0) 5. Tandrevoldová (Nor.) -1:00,2 (0) 6. Rezcovová (Rus.) -1:05,0 (2) 7. Magnussonová (Švéd.) -1:05,9 (0) 8. Džimová (Ukr.) -1:07,5 (1) 9. Bescondová (Fr.) -1:08,8 (1) 10. Stremousová (Mold.) -1:15,2 (0) ...25. Charvátová -1:51,3 (1) 31. Jislová -1:58,4 (1) 41. Davidová -2:27,5 (4) 58. Voborníková (všechny ČR) -2:46,6 (2) Skeleton: Muži: 1. Grotheer 4:01,01 (1:00,00+1:00,33+1:00,16+1:00,52) 2. Jungk (oba Něm.) -0,66 (1:00,50+1:00,53+1:00,31+1:00,33) 3. Jen Wen-kang (Čína) -0,76 (1:00,43+1:00,65+1:00,54+1:00,15) 4. Treťjakov (Rus.) -0,98 (1:00,36+1:00,84+1:00,37+1:00,42) 5. Jin čeng (Čína) -1,12 (1:00,74+1:00,71+1:00,40+1:00,28) 6. Rukosujev (Rus.) -1,39 (1:00,48+1:00,72+1:00,56+1:00,64) 7. M. Dukurs (Lot.) -1,75 (1:00,62+1:00,62+1:00,40+1:01,12) 8. Gassner (Něm.) -1,82 (1:00,87+1:00,86+1:00,62+1:00,48) 9. T. Dukurs (Lot.) -2,20 (1:00,76+1:00,79+1:00,74+1:00,92) 10. Čung Sung-ki (Korea) -2,73 (1:01,18+1:01,04+1:00,69+1:00,83)

