Po výborné první půlce volné jízdy jste pokazila kombinaci trojitého lutzu s dvojitým toeloopem. Co se nepovedlo?

Popravdě ani nevím. Toho skoku byla velká škoda, protože lutz byl nádherný a zničehonic jsem u toeloopa ležela na zemi. To mě trošku mrzí, ale i tak jsem strašně ráda.

Od začátku do konce, i přes ty menší chybičky. Navíc pro mě bylo ctí jet v rozjížďce s holkama jako jsou Bellová, Hendrickxová a Kimová, se kterými jsem tu měsíc trénovala.

Já bych asi úplně všem holkám, které tu závodily, dala zlatou medaili. Opatření a všechno, co se dělo kolem... Všechny jsme se s tím docela dobře popraly a předvedly skvělé výkony.

Nechtěla bych se k tomu vyjadřovat. V podstatě ani úplně přesně nevím, co se dělo. Snažila jsem se to nečíst a informace nevnímat. Asi k tomu úplně nemám co říct.