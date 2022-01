„Všichni tři kluci měli zájem jet i jako náhradníci, s manažery klubů to byl úplně stejné. I když Ščotka, Tomášek a Blümel budou jen náhradníci, žádný z manažerů jejich klubů jim do toho nechtěl házet vidle, a naopak je podpořili," prohlásil Nedvěd.

Zatímco Tomášek už se k národnímu týmu připojil a spolu s dalšími deseti hráči z KHL absolvoval středeční trénink v pražské O2 areně, Ščotka s Blümlem dorazí až později a do Pekingu by měli odletět s druhou částí národního týmu 2. února.

Zatímco pro Tomáška (v reprezentaci odehrál 34 zápasů a vstřelil devět gólů) se Ščotkou (12/0) by olympijské hry, pokud by se nakonec dostali na soupisku, byly prvním velkým turnajem v kariéře, Blümel (21/6) již startoval na loňském mistrovství světa v Rize.

Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila hokejovým reprezentacím donominovat až šest náhradníků (pět hráčů do pole a jednoho brankáře), kteří budou připraveni zasáhnout do hry v případě nákazy koronavirem v mužstvu či zranění. Česká reprezentace ale sáhla jen po trojici hráčů.

„Dnes už to aspoň do určité míry vypadalo jako trénink. Když jsme byli na ledě jen ve čtyřech pěti hráčích a někdy dokonce i bez brankáře, připadalo mi to, hobíky, kteří se sejdou v létě v Letňanech a 80 procent mužstva nedorazí," uvedl Nedvěd.

„Ale nechci fňukat, prostě teď žijeme v takovém světě. Není to ideální, olympiáda má být svátek. Všichni sportovci potili krev, aby na ni mohli být a my teď nemáme za sebou ani jeden úplný trénink. Je to frustrující, přijde mi to trochu nedůstojné. Ale fakt nechci fňukat," dodal Nedvěd.