Peking (od našeho zpravodaje) - V pátek už se generálnímu manažerovi hokejové reprezentace přece jen trochu ulevilo.

Jak u Krejčího dopadl první konfirmační test?

Byl negativní a pokud bude mít stejný výsledek i ten druhý, na jehož výsledky stále čekáme, mohl by jít s námi v sobotu na led.

Oba kontrolní testy měl negativní i náhradník Ščotka, v pátek už s vámi trénoval další člen tzv. taxi squadu Blümel. Proč ale chyběl nejproduktivnější Čech KHL Sedlák?

Měl hraniční výsledky a lékaři mu doporučili, aby raději netrénoval. Věřím ale, že i on už bude v sobotu k dispozici.

A situace ohledně očekávané brankářské jedničky Hrubce, který stále čeká v Praze na sérii negativních výsledků testů?

Byla šance, že by do Pekingu odletěl v pátek s manažerem Černým, ta možnost ale padla. Pokud Šimon projde posledním testem, odletěl by za námi v sobotu.

Čekáte jako na smilování, aby se tak stalo?

Je to pro nás hrozně důležité. Samozřejmě tu máme Bartošáka s Willem, ale se Šimonem počítáme a budeme na něj čekat tak dlouho, jak jen to bude možné.

Věříte, že to nejhorší už máte za sebou a v pekingské bublině další pozitivní testy nepřijdou?

Upřímně musím říct, že jsem to čekal i horší. Nakonec to dopadlo ještě docela dobře. Když ale stále nemáme Hrubce, a když na letišti byl pozitivní Krejča, říkal jsem si, že nám to hokejový pánbůh bere seshora od nejlepších hráčů. Snad to nakonec tak hrozné nebude.

A kdyby bylo? Jsou náhradníci v Česku stále připraveni okamžitě přiletět?

Určitě. Už ale můžeme doplnit jen jednoho brankáře a dva hráče do pole, protože tři náhradníky, kteří tu jsou s námi (Ščotka, Blümel, Tomášek) už nemůžeme vyměnit, i kdyby se jim stalo cokoliv.

Co si slibujete od nedělního modelového zápasu se Švédy?

Hlavně je to skvělé zpestření pro naše kluky z KHL, kteří dlouhou dobu nehráli zápas. Už ho potřebují jako koza drbání.

Jaké máte první dojmy z Pekingu?