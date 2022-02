PEKING (Od našeho zpravodaje) - „Takže první vítězství pro mě bylo už to, že jsem tady mohl startovat," přiznával po sprintu, kde by za standardních okolností určitě pomýšlel výše než na 58. příčku.

Václavík chvíli zadoufal, že se mu to jen zdálo. „Pak jsem si řekl, že to je v pytli a modlil se, aby nikdo z dalších kluků nebyl taky. Jeli jsme spolu z Itálie autem, samozřejmě jsme se chránili, ale nikdy nevíte," líčil Václavík, který tuší, že se nakazil na italském hotelu.

„První dny jsem věřil, že to teď bude dobré. Ale pak jsem viděl případy, kdy tam po několika negativních testech začala být opět pozitivita a už jsem začínal být trochu skeptický," přiznával. K cestě do Číny totiž potřeboval pět negativních testů v řadě.

„Přitom jak bylo skoro prázdné letadlo, šel jsem si sednout jinam, ale to už nezajímalo," líčí. Nyní nemůže do olympijské jídelny, na masáže, do areálu se dopravuje speciálním autem, převléká se ve vlastní kabince. Týdenní speciální režim mu vyprší v úterý, kdy se jede mužská štafeta, pro něj poslední závod. „Musím to vydržet a pak letím domů," hořce se pousmál.