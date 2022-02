„Když jsem losování viděl, tak mě omejvali, a Martinu taky. Bylo to úplně stejné jako na tři kilometry," mračil se Novák nad faktem, že jeho svěřenkyni připadla znovu výrazně slabší soupeřka. A dopředu tak bylo jasné, že si Sáblíková v páru s Japonkou Ošigiriovou bude muset vybojovat závod úplně sama. „Nemohla se s tím vůbec srovnat a myslela, že je po medaili. Ale nějak jsme to zvládli," krčil rameny 73letý kouč.

Atmosféra v apartmánu rychlobruslařů se nicméně dala krájet. „Myslím, že to pro Petra a celé okolí bylo těžké. S Niky (Nikolou Zdráhalovou) jsme se dokonce začaly dohadovat. Ona mě přesvědčovala, že to bude dobré, já ji, že to bude špatné. Klasika. Bylo to hodně náročné," přiznala už s uvolněným smíchem Sáblíková.