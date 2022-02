Teď se ale soustředí na slopestyle, tedy disciplínu, v níž snowboardisté musejí na překážkách a skocích předvést co nejnáročnější triky. A samozřejmě čistě. „Jsem ráda, že s ním začínáme. Je to má oblíbená disciplína a mám teď nejvíc energie," popisovala jednatřicetiletá Pančochová, bývalá vicemistryně světa v této disciplíně.

„Překážky jsou velké, skoky taky, snažím se s tím nějak poprat," vyprávěla se svým tradičním nadhledem Pančochová. „Povedlo se mi udělat pár triků, jaké jsem chtěla, teď to ještě dát do jedné jízdy. Pro všechny bude náročné to spojit dohromady a odjet jízdu čistě," očekává rodačka z Uherského Brodu, která se svojí manželkou žije v USA.

„V Coloradu jsou také docela velké skoky, mám je naskákané, není to problém. Spíš je důležité trefit správnou rychlostí, jakou na ně najíždět," vysvětluje. „Tady je první skok trochu zkřiva, což není moc standardní, naposledy snad na poslední olympiádě. Musím se tam míň odrazit, protože jak je nakloněný, pomáhá mi to v rotaci," plánuje.

Teploměr po poledni místního času ukazoval minus patnáct stupňů, místo nastříkaného umělého sněhu už dojížděly závodnice na ledě. „Navíc začalo i foukat, to už se vám moc nechce do velkých překážek," přiznávala a v závěru tréninku se věnovala spíš railům, tedy zábradlím v úvodu trati.

Po tréninku Pančochová družně konverzovala se svou slovenskou kamarádkou Klaudií Medlovou, přímo na trati na sledování soupeřek čas nemá. „Jen občas přibrzdím a kouknu, co dělají za triky. Ale i když dělají lepší, neznamená to, že je zvládnou i v závodě. A naopak když já třeba ten trik neumím, tak s tím stejně nic nenadělám," uvažuje. Ostatně zkušenosti z předchozích tří olympijských účastí by jí v Pekingu mohly hrát do karet.