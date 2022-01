Jak si ceníte této bilance?

Vážím si jí. Startovat na jedné olympiádě ve třech disciplínách se zatím nikomu nepovedlo z kluků ani holek, to je velká výzva. A čtvrtá olympiáda? Už v tom umím chodit, mám víc zkušeností, dvanáct let na vrcholné úrovni je dlouhá doba. Olympiáda je jiná v tom, že je to víc reprezentace Česka než mě osobně.

Co se vám vybaví z vašich předchozích třech olympijských startů?

Vancouver byl nejlepší zážitek. První olympiáda, bylo super, že jsme mohli bydlet přímo ve městě, s hokejisty, viděli jsme Jaromíra Jágra, to bylo wow. V Soči mě překvapila velikost překážek, doteď jsem na větších nikdy nejezdila. Kopec byl krásný, zajeli jsme si i v prašanu, byl to super zážitek. A z Pchjongčchangu jsem měla takové smíšené emoce, pustili nás jezdit ve velkém větru, to bylo celkem tragické. Ale užila jsem si všechny olympiády.

Jak jste se od Vancouveru změnila?

Tehdy mi bylo osmnáct, šla jsem po hlavě do všeho. Taky mě to stálo nějaká zranění. Teď jsem rozvážnější a klidnější, pořád se snažím zlepšovat, ale nelámu to přes koleno. A jsem vdaná, jinak se myslím nic nezměnilo.

Motivace k ježdění se vám hledá pořád stejně snadno?

Mě hrozně baví snowboarding sám o sobě. Létat vzduchem, mít kontrolu nad prknem. To, že jsem trošku opatrnější a neženu se do všeho po hlavě, mi pomáhá. Nejsem tolik zraněná, můžu víc jezdit, a i proto mám lepší triky.

Pořád se dokážete zlepšovat?

Řekla bych, že teď jezdím nejlíp v kariéře. Pracuju na triku backside 1080, který se povedl jen málokomu z holek. Měla jsem dobré tréninky, jen se mi ho zatím nepovedlo odjet v závodě. Tak třeba to vyjde na olympiádě, řekla jsem si, že než skončím kariéru, musím ho odjet. Jsem dobře rozježděná, v závodech jsem předváděla svoje nejlepší triky…

Ve které z disciplín si věříte nejvíc?

Nejvíc jsem jezdila slopestyle, pak Big Air, v rampě jsem se kvalifikovala na poslední chvíli. Bedna by samozřejmě byla parádní, víc uvidím po prvních trénincích. Prý tam je dost kosa a často fouká, což nám trochu komplikuje situaci, tak uvidím, jak se s tím srovnám.

Jak se vůbec těšíte na olympijské hry ovlivněné proticovidovými restrikcemi?

Ty emoce jsou smíšené, bude hodně regulací, někdo kvůli covidu ani nebude moct jet, ale snažím se tím nestresovat. Budu ráda, až odletíme, nevím, jak moc budeme odstřižení od ostatních sportů, určitě bych byla ráda, kdybych je mohla vidět.

Jen vaše snowboardová kolegyně Eva Samková hry bohužel nestihne.

To je hrozná škoda, byli jsme z toho špatní. Přeju jí, aby byla hlavně zdravá, olympiáda je vedlejší, ale bude nám chybět. Evka vždycky má dobrou energii, tak jí teď taky nějakou posílám, ať kotníky dobře srostou.

Vy už jste si prošla covidovou nákazou?