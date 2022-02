Letos je v Pekingu zapovězené dostat se do olympijské vesnice komukoliv mimo sportovce a realizační týmy. Přesto jsme se s kolegy ocitli přímo v hlavní jídelně. Po slavnostním zahájení jsme z Pekingu zpět do hor jeli rychlovlakem a od zastávky měly jet autobusy i do mediálních hotelů.

Jenže přímo na nástupišti byly seřazeny jen autobusy do olympijské vesnice a organizátoři s policisty nás přes naše protesty do nich nekompromisně nahnali.

Jenže co dál? Vesnice je od našich hotelů daleko. Jeden z desítek stojících autobusů? „Nesmí jezdit mimo svou trasu," reagují pořadatelé. Taxi? „Teď už řidiči spí." Můžeme jít pěšky? „V žádném případě." Jeden z nemoha anglicky mluvících pořadatelů nás poslal do útrob vesnice a prázdné jídelny, kde máme počkat. Na co? To nikdo nevěděl.