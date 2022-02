Sáblíkové se přitom podařilo nejen přidat sedmou olympijskou medaili do své sbírky, ale rovněž zaokrouhlit historickou českou bilanci. „Možná to nikdo neví, ale je to stá medaile České republiky. Říkali jsme si, kdo ji asi získá. A Martina si to určitě zaslouží, protože právě ona zajistila medailí nejvíc," poznamenal s úsměvem předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který na tribuně rovněž nechyběl.