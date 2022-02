Bobistka Buckwitzová, která v roce 2018 získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, vyzvala ženy, aby vnímaly své tělo pozitivně. „Žádná z žen by se neměla za své tělo stydět. Já mám třeba trochu víc svalů, no a co? Chtěla jsem všem ukázat, že i tohle je ženské tělo, že nemusím nic skrývat," svěřila se sedmadvacetiletá Němka.