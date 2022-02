Peking (Od našeho zpravodaje) - Dvaadvacetiletý Karlík přijížděl na poslední střelbu osmý, jenže pak se projevila únava i psychický stres. „V životě jsem nedal v dlouhém závodě tři nuly za sebou, na to nejsem zvyklý. A také jsem toho měl jednoduše dost. Na tom suchém sněhu je to dřina a po těch 16 kilácích už jsem se třásl. Měl jsem toho plné zuby," přiznával Karlík po svém prvním individuálním závodě pod pěti kruhy.

„Pořád je to pro mě průlomový výsledek, beru to jako odrazový můstek," vyhlížel další starty. „A také je to tady velká škola, snažím se učit od zkušených, Bimba (Krčmáře) i Makuly," popisoval.