Peking (od našeho zpravodaje) – Po nepodařené smíšené štafetě si tak 25letá rodačka z Janova nad Nisou aspoň trochu spravila chuť, byť se podle svých slov ani tentokrát na tratích Národního biatlonového centra v Čang-ťia-kchou necítila optimálně.

Měla jste při poslední ráně v hlavě, že střílíte o zlato?

Ne. Nemyslím si, že by mě to ovlivnilo. Byla to jen moje chyba.

Dá se popsat? Podle jednoho z trenérů Jiřího Holubce šla střela doleva nahoru, poměrně daleko od terče.

Přesně tak. Přejela jsem to a nezastavila na terči. To jsou moje klasické chyby, většinou nahoře. Už je dělám míň často, ale pořád je dělám. Jindra (bývalý kouč Šikola) mě za ně vždycky honil s kopřivou na tréninku. Jinak se mi střílelo dobře, dělala jsem, co mám. Škoda té poslední rány...

Foto: Frank Augstein, ČTK/AP Markéta Davidová během individuálního závodu na olympiádě v Pekingu.Foto : Frank Augstein, ČTK/AP

Jistě jste v průběhu závodu vnímala, že se pro vás vyvíjí dobře.

Hlásili mi to, ale věděla jsem, že je za mnou ještě spousta závodnic. Přece jen jsem měla startovní číslo patnáct.

Šesté místo je velmi dobré, ale až se s odstupem ohlédnete, bude v hlavě hlodat, že ke zlatu bylo blízko?

Mrzí mě to. Ale mohlo to dopadnout ještě hůř. Myslím, že jsem podala dobrý výkon. A že všichni chtěli medaili? Já jsem ji chtěla taky. Bohužel to nestačilo.

Měla jste osmý běžecký čas. Dobrý pocit na lyžích je zpátky?

Nebyla to žádná sláva. Lepší než ve štafetě, ale úplně nadšená jsem nebyla.

To může být povzbuzení, že i když se vám nejede optimálně, dokážete bojovat s nejlepšími.

Spíš doufám, že se mi pojede konečně jednou nějak normálně. Musíme hledat, co je špatně.

Lyže ale zjevně jely mnohem lépe než v sobotu.

Rozhodně. Už se na tom dal jet skejt a nemusela jsem jet klasikou...

Na nedělním tréninku jste řešila i problém s dioptrem na zbrani.

Necvakal. Už byla zima, nevím, jestli zamrzl, ani zbraně nejsou zvyklé na takové mrazy. Nějak se mi poslední dobou nedaří být před závody v klidu a pohodě. Jsem docela ráda, že i v takové nepohodě jsem schopná takhle závodit.

Vy už jste se tu s mrazy dokázala srovnat? Teplota klesla k minus čtrnácti.